Il calcio, spesso definito lo sport più popolare del pianeta, raramente riesce a separarsi dalla politica quando in campo si affrontano nazioni segnate da profonde fratture storiche. La semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina rappresenta uno di questi casi. Non soltanto per il prestigio sportivo delle due nazionali, ma perché richiama inevitabilmente una controversia internazionale mai realmente chiusa: quella sulle Falkland Islands, chiamate Islas Malvinas dagli argentini. La decisione degli organizzatori di vietare all'interno dello stadio bandiere, magliette e altri richiami alla disputa territoriale ha trasformato una misura di sicurezza in un caso geopolitico di rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Falkland o Malvinas? La guerra dei simboli entra nel Mondiale: quando il calcio diventa geopolitica

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Inghilterra - Argentina il risultato che la FIFA non vuole vedere

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Ma voi immaginate essere un arcipelago conteso da queste due nazioni schifose, fossi il sindaco delle malvinas o falkland che dir si voglia piuttosto che farmi piantare sul suolo una di quelle bandiere sarei già andato da trump a propormi come atollo per testa x.com

I giocatori argentini sventolano la bandiera politica delle Falkland dopo la partita contro l'Inghilterra. Da Reuters 15 luglio 2026, 23:57 reddit

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