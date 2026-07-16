Falkland o Malvinas? La guerra dei simboli entra nel Mondiale | quando il calcio diventa geopolitica

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calcio, spesso definito lo sport più popolare del pianeta, raramente riesce a separarsi dalla politica quando in campo si affrontano nazioni segnate da profonde fratture storiche. La semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina rappresenta uno di questi casi. Non soltanto per il prestigio sportivo delle due nazionali, ma perché richiama inevitabilmente una controversia internazionale mai realmente chiusa: quella sulle Falkland Islands, chiamate Islas Malvinas dagli argentini. La decisione degli organizzatori di vietare all'interno dello stadio bandiere, magliette e altri richiami alla disputa territoriale ha trasformato una misura di sicurezza in un caso geopolitico di rilievo internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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