Alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra, i veterani delle Malvinas hanno invitato tifosi e media a evitare di usare la partita come rivincita del conflitto del 1982. In un messaggio, hanno sottolineato che il calcio non deve essere associato alla guerra. La richiesta si rivolge a non alimentare tensioni storiche durante l’incontro tra le due nazionali.

Alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra, la Federazione argentina dei veterani della guerra delle Malvinas ha invitato con un messaggio i tifosi e i media a non trasformare la sfida in una rivincita del conflitto del 1982. Nel documento si afferma che "lo sport non è una guerra, non è una rivincita, è solo una partita" e si sottolinea che la disputa sulla sovranità delle isole deve continuare a essere perseguita "con la diplomazia, la verità storica e il reclamo pacifico", senza "xenofobia né odio", pur mantenendo vivo il ricordo dei 649 militari argentini morti nel conflitto. Il comunicato si inserisce anche nel clima alimentato dal successo de "La Cuarta Estrella", la canzone diventata la colonna sonora di questo Mondiale in Argentina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina-Inghilterra, appello dei veterani delle Malvinas: "Il calcio non è una guerra"

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