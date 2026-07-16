Falcone sale per la porta | Milinkovic-Savic verso l’addio

Notizia in breve

Il portiere titolare del Napoli potrebbe cambiare. La società sta valutando un possibile trasferimento e la rosa si prepara a una modifica nella posizione di primo e secondo portiere. Il club cerca di stabilire una gerarchia stabile, con un numero uno confermato e un’alternativa affidabile. La decisione dipende anche dalle trattative in corso e dalle valutazioni tecniche. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.