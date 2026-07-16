Falcone sale per la porta | Milinkovic-Savic verso l’addio
Il portiere titolare del Napoli potrebbe cambiare. La società sta valutando un possibile trasferimento e la rosa si prepara a una modifica nella posizione di primo e secondo portiere. Il club cerca di stabilire una gerarchia stabile, con un numero uno confermato e un’alternativa affidabile. La decisione dipende anche dalle trattative in corso e dalle valutazioni tecniche. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.
Il Napoli prepara una possibile modifica nel reparto dei portieri. Massimiliano Allegri vuole impostare gerarchie chiare. Il progetto prevede un numero uno definito e una seconda scelta capace di offrire garanzie durante la stagione. Alex Meret avrà la possibilità di giocarsi il posto. Il portiere italiano resta pienamente in corsa per conquistare la titolarità e modificare gli equilibri iniziali. Le valutazioni dello staff proseguiranno durante la preparazione estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic appare invece più incerto. Il Napoli è disposto ad ascoltare eventuali offerte e potrebbe autorizzarne la partenza davanti a una proposta ritenuta adeguata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Temi più discussi: CDS - L'Hull City prepara l'offerta per Vanja Milinkovic-Savic, il Napoli segue Falcone e Kovar; Napoli, situazione portieri – La società vorrebbe cedere Milinkovic Savic, puntando su Falcone come secondo di Meret; CDS - Milinkovic- Savic, il Napoli fissa il prezzo e pensa al possibile sostituto, sulla lista di Manna c'è anche il nome di Falcone del Lecce; Roma, contatti con Garnacho. Lazio: sale Comuzzo. Napoli, torna di moda Zeballos.
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