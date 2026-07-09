Milinkovic-Savic verso l’addio al Napoli | c’è l’Hull City pronto a farlo titolare e le ricche sirene dall’Arabia

Da ilnapolista.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli. Secondo Tuttosport, il club azzurro sta considerando una sua cessione, con l'Hull City interessata a portarlo in squadra come titolare. Inoltre, ci sono segnali di interesse da parte di club provenienti dall'Arabia. La trattativa non è ancora conclusa, ma il portiere serbo è nel mirino di diverse società internazionali.

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Il futuro di Vanja  Milinkovic-Savic  potrebbe essere lontano dal  Napoli. Come scrive l’edizione odierna di  Tuttosport, il club azzurro valuta la cessione del portiere serbo, finito nel mirino di diversi club internazionali. In prima fila c’è l’ Hull City, pronto a garantirgli una maglia da titolare in Inghilterra; ma non mancano le ricche proposte in arrivo dall’ Arabia Saudita, un fronte che  già nei giorni scorsi il Napoli si era detto disposto ad ascoltare. Perché la cessione serve al mercato del Napoli. Non è solo una questione di gerarchie tra i pali: l’addio del serbo avrebbe un peso preciso sul mercato. Il direttore sportivo Manna, spiega Tuttosport, sta studiando la strategia migliore per finanziare i colpi in entrata, e la cessione di Milinkovic-Savic permetterebbe di avere le risorse per l’assalto ai nuovi obiettivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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