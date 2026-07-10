Corriere dello Sport | Napoli Milinkovic-Savic verso l’addio | Hull City in pressing Falcone nuova idea per la porta

Da napolipiu.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere serbo Milinkovic-Savic è vicino a lasciare il Napoli, con il Hull City in pressing per acquistarlo. La società potrebbe usare i ricavi della vendita per finanziare le prime operazioni di mercato. Nel frattempo, si valuta anche un nuovo nome per la porta, con l'idea di portare in squadra un altro portiere. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi definitivi.

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Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare una delle chiavi del mercato estivo del Napoli. Il portiere serbo è infatti uno dei principali candidati a lasciare il club e la sua eventuale cessione consentirebbe alla società di sbloccare le prime operazioni in entrata. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il classe 1997, acquistato la scorsa estate dal Torino per circa 21 milioni di euro su indicazione di Antonio Conte, resta al centro delle strategie della dirigenza azzurra. Dopo una stagione da titolare, nella quale ha collezionato 38 presenze tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Milinkovic-Savic si prepara comunque a partire per il ritiro di Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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