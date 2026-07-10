Corriere dello Sport | Napoli Milinkovic-Savic verso l’addio | Hull City in pressing Falcone nuova idea per la porta

Notizia in breve

Il portiere serbo Milinkovic-Savic è vicino a lasciare il Napoli, con il Hull City in pressing per acquistarlo. La società potrebbe usare i ricavi della vendita per finanziare le prime operazioni di mercato. Nel frattempo, si valuta anche un nuovo nome per la porta, con l'idea di portare in squadra un altro portiere. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi definitivi.