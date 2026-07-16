Arezzo, 16 luglio 2026 – Prosegue il cartellone di "Di Giovedì – Sere d'Estate a Lucignano " con un appuntamento dedicato al mondo del fumetto d'autore e dell'immaginario Disney. Giovedì 16 luglio, alle ore 21, la suggestiva Terrazza delle Logge ospiterà Fabio Celoni, tra i più apprezzati fumettisti italiani, protagonista di un incontro dedicato alla sua ultima e acclamata opera "Paperone in Atlantide". L'evento rappresenta un arricchimento della rassegna estiva promossa dal Comune di Lucignano, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino uno degli autori che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative del fumetto Disney contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabio Celoni protagonista a Lucignano: «Paperone in Atlantide» al centro del secondo appuntamento di «Di Giovedì»

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