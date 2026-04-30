L' universo e la sua evoluzione nel secondo appuntamento del secondo ciclo di conferenze di Fisica

Da arezzonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio alle 17:30 si terrà nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi il secondo incontro del ciclo di conferenze di fisica dedicato all’universo e alla sua evoluzione. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di una serie di incontri che si svolgono nella stessa sede. La conferenza è prevista nel pomeriggio e si inserisce nel calendario degli eventi culturali dell’istituzione.

Nuovo appuntamento per le Conferenze di Fisica all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi che si svolgerà sabato 9 maggio, alle ore 17:30, nella Sala Grande. Con il Prof. Roberto Neri (direttore scientifico dell’Institut de Radioastronomie Millimétrique – IRAM – di Grenoble) andremo alla.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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