L' universo e la sua evoluzione nel secondo appuntamento del secondo ciclo di conferenze di Fisica

Sabato 9 maggio alle 17:30 si terrà nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi il secondo incontro del ciclo di conferenze di fisica dedicato all’universo e alla sua evoluzione. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di una serie di incontri che si svolgono nella stessa sede. La conferenza è prevista nel pomeriggio e si inserisce nel calendario degli eventi culturali dell’istituzione.

Nuovo appuntamento per le Conferenze di Fisica all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi che si svolgerà sabato 9 maggio, alle ore 17:30, nella Sala Grande. Con il Prof. Roberto Neri (direttore scientifico dell’Institut de Radioastronomie Millimétrique – IRAM – di Grenoble) andremo alla.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate “Acquaviva – Fiumi, storie, paesaggi”: a Forlì secondo appuntamento del ciclo di formazioneIl programma prevede gli interventi di Marino Mambelli, ricercatore storico, con il tema “La strada provinciale del Rabbi: un percorso nella storia”;... TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ecco la mappa 3D dell'universo più grande e dettagliata mai realizzata; Ascoltando l’Universo con le onde radio; Segnali da (o verso) una regione CPT-simmetrica?; Secondo questa teoria, l'universo sarebbe eterno, e il Big Bang mai esistito. Un esperimento quantistico potrebbe distruggere l'Universo? Ecco cosa sappiamoScienziati simulano in laboratorio il possibile collasso improvviso dell'Universo, confermando una teoria sul decadimento del falso vuoto. tech.everyeye.it Perché l’universo non è fatto di antimateria? Ecco la chiaveLa più grande domanda dell'universo potrebbe aver trovato una nuova chiave di lettura grazie a una scoperta rivoluzionaria che arriva dal cuore dell'acceleratore di particelle più potente al mondo. tomshw.it Una miniera abbandonata in Sardegna potrebbe riscrivere la fisica del cosmo. Dal 1980 non entrava più nessuno. Gallerie buie, macchinari arrugginiti, silenzio. Sos Enattos, tra Bitti e Lula, era solo un'ex miniera di piombo e zinco che nessuno rivendicava. Po - facebook.com facebook