Un ciclista ha dichiarato che il Giro della Valle d’Aosta ha rappresentato una svolta nella sua carriera. Ha ricordato alcune strade che non dimentica, indipendentemente dai successi ottenuti in grandi corse come Parigi, la Vuelta o il Giro d’Italia. La sua esperienza si concentra su quel particolare percorso, considerato decisivo nel suo percorso sportivo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a date o risultati specifici.

Ci sono strade che non dimentichi, non importa quante volte tu abbia poi respirato la gloria di Parigi, i boati della Vuelta o il calore rosa del Giro d’Italia. Per un corridore istintivo, sanguigno e fiero come Fabio Aru, il ciclismo non è mai stato una questione di watt o freddi calcoli. È stato un corpo a corpo con la fatica, una smorfia di dolore impressa sul volto diventata icona, e quel modo unico di scattare in piedi sui pedali, come a voler azzannare la montagna. Ciclismo, Aru: “Avevo preparato tutto per quel campionato, ma non sempre corpo e mente vanno di pari passo.” Tra quelle vette, nel 2011 e nel 2012, il “Cavaliere dei Quattro Mori” ha forgiato il metallo del suo talento, firmando una doppietta storica che lo ha lanciato nell’Olimpo del ciclismo mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Fabio Aru a Sportface in esclusiva: “Il Giro della Valle D’Aosta è stata la svolta della mia carri

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