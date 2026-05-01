Nelle prime tre gare della stagione 2026 di Formula 1, Kimi Antonelli si trova in testa alla classifica piloti. Mercedes si conferma come la squadra più forte, mantenendo un vantaggio evidente sui rivali. La McLaren ha ottenuto risultati che le permettono di ridurre il divario con la Ferrari, che si mantiene tra le prime posizioni in classifica costruttori. La competizione tra i team si fa sempre più intensa.

? Cosa sapere Kimi Antonelli guida la classifica piloti dopo le prime tre gare della stagione 2026.. Mercedes domina i costruttori mentre la McLaren accorcia il distacco con la Ferrari.. Le previsioni fatte dopo i test invernali in Bahrain mostrano un Formula 1 2026 radicalmente mutato in vista del prossimo appuntamento a Miami, con Kimi Antonelli che domina la classifica piloti dopo le prime tre gare. Il bilancio degli analisti sulle proiezioni pre-stagionali evidenzia come i pronostici formulati al termine dei test in Bahrain stiano subendo scossoni profondi. Mentre il campionato si prepara alla tappa statunitense, le valutazioni iniziali sulla gerarchia dei costruttori e sui protagonisti della pista mostrano discrepanze significative rispetto all’attuale andamento stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Mercedes domina e la McLaren accorcia il gap con Ferrari

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