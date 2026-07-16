Lando Norris partirà con una penalità di 10 posizioni nel prossimo Gran Premio, prima di metà stagione. La penalità deriva dall’installazione di un motore nuovo sulla vettura di McLaren, che comporta sanzioni secondo le regole tecniche. La scelta di sostituire il motore è stata comunicata prima dell’evento di Spa-Francorchamps. La penalità si applica alla griglia di partenza e influirà sulla posizione di Norris nel weekend di gara.

Weekend già in salita ancor prima di scendere in pista a Spa-Francorchamps per Lando Norris, che si appresta a scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio 2026 per la sostituzione di una componente della power unit che aveva già raggiunto il limite massimo previsto per l’intera stagione di Formula Uno dopo i numerosi problemi di affidabilità fronteggiati nei primi appuntamenti del campionato. Nello specifico si tratta della centralina, come spiega McLaren in un comunicato: “ Questo fine settimana a Spa, sulla vettura numero 1 verrà installata una quarta centralina, superando così il numero consentito di unità assegnate e incorrendo in una penalità di 10 posizioni in griglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris va già in penalità prima di metà stagione! Motore nuovo per McLaren in Belgio

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