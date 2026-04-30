F1 GP Miami 2026 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 si svolgerà domenica 3 maggio e sarà la quarta gara del campionato 2026. L’evento si terrà sul circuito di Miami e la partenza della corsa è prevista per le 22:00 ora europea. La manifestazione sarà trasmessa su TV8 e si svolgerà nel fine settimana, con prove e qualifiche che si terranno nei giorni precedenti.

Il Gran Premio di Miami di F1 si terrà domenica 3 maggio. Quella che è diventata la quarta gara del Mondiale 2026 inizierà alle ore 22:00 europee. Attenzione però, sarà un weekend lungo, poichè comprende anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 18:00 italiane di sabato 2. Pertanto, questo significa che avremo ben due sessioni di qualifica. La prima, che farà fede per la griglia di partenza della Sprint, si disputerà alle 22:30 di venerdì 1. Dopodiché si ripartirà da zero, per stabilire lo schieramento del GP domenicale, alle ore 22:00 nostrane di sabato 2. Si correrà per la quinta volta a Miami. Il Gran Premio si disputa attorno all’Hard Rock Stadium, il complesso sportivo polifunzionale dei Miami Dolphins, squadra della NFL.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Miami 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica Notizie correlate Leggi anche: F1 su TV8, GP Australia 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica Leggi anche: F1 su TV8, GP Giappone 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming; Torna la F1, si va a Miami: tutto il PROGRAMMA del fine settimana; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Miami. F1, GP Miami 2026: programma, orari, tv, streamingDopo una pausa più lunga del previsto, il Mondiale di Formula 1 è pronto a riaccendere i motori. Il sipario sulla stagione 2026 si rialza nel fine ... oasport.it GP Miami 2026: orari Sky/NOW e TV8Gli orari e la programmazione televisiva del Gran Premio di Miami, quarto atto del Mondiale di F1 2026: diretta su Sky e differita su TV8 ... formulapassion.it La località in Uruguay come Saint Tropez, Miami o Montecarlo. Le feste nella villa o sullo yacht del compagno di Nicole Minetti, le top model come Naomi o Valeria Mazza. Il precedente di Diego - facebook.com facebook A Punta del Este, la «Miami del Sud» di Minetti e Cipriani. «L'adozione è stata irregolare Bastava chiedere in giro» x.com