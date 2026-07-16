F1 a Spa | Antonelli mira al podio Leclerc esprime fiducia nel team

Il Gran Premio del Belgio si terrà a Spa-Francorchamps, segnando il penultimo evento del campionato prima della pausa estiva. Tra i piloti, Antonelli punta a salire sul podio, mentre Leclerc ha espresso fiducia nel lavoro del team. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps, con le prove ufficiali e le qualifiche previste nei prossimi giorni. Nessuna modifica alle date o alle modalità di svolgimento del weekend di gara è stata annunciata.

Formula 1: Anche Spa Attende il Gran Premio del Belgio. SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – La Formula 1 si prepara a infiammare nuovamente l’asfalto di Spa-Francorchamps per il penultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva: il Gran Premio del Belgio. Un’inusuale aspettativa anima i team e i piloti, con l’elitè delle corse pronte a dare il massimo in questa storica pista. Andrea Kimi Antonelli: Pronto al Riscatto. Dopo il deludente ritiro a Silverstone, Andrea Kimi Antonelli è determinato a riscattarsi e a ristabilire la sua leadership in campionato. “A Silverstone abbiamo avuto un weekend molto forte; il passo era buono. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Charles Leclerc's comeback gives Ferrari new hope for the 2026 F1 season | F1 British GP review

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