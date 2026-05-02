Oggi pomeriggio si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Miami 2026, tappa valida per il campionato mondiale di Formula 1. La gara si è disputata sul circuito cittadino della località statunitense e ha visto il pilota di una scuderia italiana salire sul podio. Un altro concorrente è stato penalizzato, mentre la scuderia britannica ha mostrato miglioramenti rispetto alle gare precedenti.

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica. Lando Norris ha vinto la Sprint Race del GP di Miami, rendendosi protagonista di un’ottima partenza e riuscendo a conservare la prima posizione con assoluta autorevolezza al volante della McLaren.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornata

Notizie correlate

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; F1 Miami, Qualifiche Sprint: pole Norris, Kimi 2° davanti a Piastri e Leclerc - Risultati - Formula 1; MotoGp, Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi (2°) e vince a Jerez. Out Bagnaia | Ordine d'arrivo e classifica; F1 | Prove Libere 1 GP Miami, Leclerc il più veloce.

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località ... oasport.it

GP Miami 2026, ordine di arrivo della Sprint: 1-2 McLaren, vince Norris! Leclerc 3°, Hamilton 7° dietro Antonelli (penalizzato)Sprint Miami, la classifica: la McLaren torna davanti, è 1-2 papaya. Leclerc bracca Piastri ma si accontenta della P3, Mercedes giù di tono ... formulapassion.it

Si naviga a vista. È questo l’ordine che il Consiglio della Banca centrale europea ha trasmesso in sala macchine. «Abbiamo deciso all’unanimità di lasciare invariati i tassi al 2%», ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. «Ci si vede tra sei settiman - facebook.com facebook

La nostra solidarietà alle forze dell’ordine, costrette ieri a fronteggiare l’arroganza e la violenza degli estremisti di sinistra anche durante la Festa dei lavoratori. x.com