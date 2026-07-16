Europei U18 Belardi conquista la finale | Italia avanti nei 400 amara beffa per Cecati
Gabriele Belardi si è qualificato per la finale nei 400 metri agli Europei U18 di atletica leggera a Rieti, mentre Nicolò Borello e Micol Candidi hanno vinto le rispettive batterie sui 400 metri. Nei salti, Gabriele Belarsi ha superato senza difficoltà le qualificazioni del salto con l’asta. La giornata si è conclusa con una delusione per Cecati, che non è riuscito ad avanzare in gara.
La prima giornata pomeridiana degli Europei U18 di atletica leggera regala diverse soddisfazioni alla squadra italiana. Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, Gabriele Belarsi supera senza difficiotà le qualificazioni del salto con l’asta, mentre Nicolò Borello e Micol Candidi vincono le rispettive batterie dei 400 metri. Epilogo sfortunato, invece, per Matilde Cecati nel lancio del disco. Gabriele Belardi raggiunge la finale dell’asta maschile con una prova estremamente solida. L’azzurro supera al primo tentativo sia 4,50 sia 4,70 metri, chiudendo il turno senza errori. La quota automatica di 4,95 non diventa necessaria, perché soltanto dodici atleti restano in gara. 🔗 Leggi su Sportface.it
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