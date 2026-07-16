Europei U18 Belardi conquista la finale | Italia avanti nei 400 amara beffa per Cecati

Notizia in breve

Gabriele Belardi si è qualificato per la finale nei 400 metri agli Europei U18 di atletica leggera a Rieti, mentre Nicolò Borello e Micol Candidi hanno vinto le rispettive batterie sui 400 metri. Nei salti, Gabriele Belarsi ha superato senza difficoltà le qualificazioni del salto con l’asta. La giornata si è conclusa con una delusione per Cecati, che non è riuscito ad avanzare in gara.