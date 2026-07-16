Euro digitale | 5 motivi per cui parte male

La sperimentazione dell’euro digitale partirà nel 2027, con alcuni istituti scelti come pilota. Tuttavia, gli analisti segnalano problemi legati a prelievi e transazioni, che potrebbero richiedere l’installazione di nuovi software per carte, sportelli e Pos. I costi stimati per questi aggiornamenti arrivano fino a 30 miliardi.

Sperimentazione al via nel 2027, selezionati gli istituti «pilota». Però gli analisti già denunciano le criticità su prelievi e transazioni: necessari nuovi software per carte, sportelli e Pos con costi fino a 30 miliardi. E il portafoglio potrà contenere appena 3.000 euro. Si fa un gran parlare di euro digitale. Sembra la panacea di tutti i mali. Pare la soluzione di ogni crisi economica. È il nuovo «Sol dell’Avvenire» della Ue e soprattutto della Bce. In questi giorni sono state selezionate le banche che faranno da cavia nel 2027 per la sperimentazione, mentre 10.000 dipendenti delle banche centrali testeranno la nuova moneta. Come chiedere all’oste se il vino è buono, insomma. 🔗 Leggi su Laverita.info

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