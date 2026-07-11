I fan dell’euro digitale faranno il test sull’euro digitale

C’è un nuovo protagonista pronto a salire sul palcoscenico europeo. Non ha tasche, non tintinna, non passa di mano con il fruscio delle banconote appena stampate. Non dorme nei portafogli, ma nei server. Non viaggia nei portamonete, ma nelle infrastrutture informatiche. È l’euro digitale, la creatura tecnologica della Bce, il progetto che promette di portare il denaro nell’era dei clic, dei wallet e dei pagamenti invisibili.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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