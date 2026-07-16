Pervis Estupinan ha lasciato il Milan e si trova in trattativa avanzata con l'Aston Villa. L'esterno è arrivato a Milanello circa un anno fa e ora si sta trasferendo in Premier League. Sono state discusse cifre di trasferimento, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. Per sostituirlo, il club sta valutando alcuni possibili candidati, senza nominarli ufficialmente.

A soli dodici mesi dal suo arrivo a Milanello, l'avventura di Pervis Estupinan al Milan sembra già arrivata ai titoli di coda. La Premier League bussa nuovamente alla porta del laterale ecuadoriano classe 1998, reduce da una stagione opaca, caratterizzata da pochi acuti – tra cui il gol nel derby contro l'Inter – e troppi passaggi a vuoto. Ora per lui si prospetta un ritorno in Inghilterra, dove scrivono che l'Aston Villa sta spingendo con decisione per riportarlo oltremanica., Estupinan è un vero e proprio pupillo di Unai Emery, che lo ha già allenato e valorizzato ai tempi del Villarreal. Come confermato a più riprese dal The Telegraph, i contatti tra i club sono già concreti e la trattativa si trova in una fase decisamente avanzata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Estupinan ai saluti, "trattativa avanzata" con l'Aston Villa. Le cifre e i possibili sostituti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, Estupinan all'Aston Villa: trattativa in fase avanzataL'Aston Villa ha avviato trattative avanzate per acquistare Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano del Milan.

Calciomercato Milan, Moretto: "Estupinan? E' partita ufficialmente la trattativa con l'Aston Villa"È stata ufficializzata la partenza della trattativa tra il Milan e l'Aston Villa per il trasferimento di Estupinan.

Temi più discussi: Milan, il post Estupinan arriva dalla Premier? Nel mirino un pallino di Amorim; Calciomercato Milan, Romano: L'Aston Villa vuole Estupiñán, nuovi contatti; Milan Top News: Bondo ed Estupinan ai saluti, ecco la destinazione. Maldini lancia la caccia al CT!; Juve, Carnevali corteggia Frattesi, Milan: l'Aston villa offre 9 milioni per Estupinan.

Estupinan ai saluti, trattativa avanzata con l'Aston Villa. Le cifre e i possibili sostituti #milan #estupinan #mercato #astonvilla sportmediaset.mediaset.it/mercato/milan/… x.com

Estupinan ai saluti, trattativa avanzata con l'Aston Villa. Le cifre e i possibili sostitutiA soli dodici mesi dal suo arrivo a Milanello, l'avventura di Pervis Estupinan al Milan sembra già arrivata ai titoli di coda. La Premier League bussa nuovamente alla porta del laterale ecuadoriano cl ... msn.com

Milan, l'Aston Villa spinge per Estupinan: la situazione e i nomi per sostituirloGli inglesi spingono per l'arrivo dell'esterno ecuadoriano: la situazione. msn.com