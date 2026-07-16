Estate l’Aci punta sulla sicurezza in viaggio

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Automobile Club d’Italia ha annunciato che durante l’estate si concentrerà sulla sicurezza dei viaggi, con il presidente che ha sottolineato l’obiettivo di garantire spostamenti responsabili. L’intervento è avvenuto durante la conferenza stampa ‘Estate sicura 2026’, organizzata da Anas a Roma. L’Aci intende supportare i viaggiatori per ridurre incidenti e rischi durante il periodo di maggiore mobilità.

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“L’estate è il momento in cui milioni di italiani si mettono in viaggio. Il nostro compito è accompagnarli con sicurezza e responsabilità”. Lo ha detto il presidente dell’ Aci (Automobile Club d’Italia) Geronimo La Russa intervenendo alla conferenza stampa ‘Estate sicura 2026’, organizzata a Roma da Anas. “ Aci è presente sulle strade e sui canali digitali – prosegue La Russa – con uomini, tecnologia e informazione per aiutare chi parte a farlo in modo intelligente, rispettando le regole, evitando distrazioni, controllando l’auto prima di partire e facendo soste per i lunghi tragitti”. Il 75% degli italiani, 3 su 4, sceglie l’auto per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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