Estate l’Aci punta sulla sicurezza in viaggio
L’Automobile Club d’Italia ha annunciato che durante l’estate si concentrerà sulla sicurezza dei viaggi, con il presidente che ha sottolineato l’obiettivo di garantire spostamenti responsabili. L’intervento è avvenuto durante la conferenza stampa ‘Estate sicura 2026’, organizzata da Anas a Roma. L’Aci intende supportare i viaggiatori per ridurre incidenti e rischi durante il periodo di maggiore mobilità.
“L’estate è il momento in cui milioni di italiani si mettono in viaggio. Il nostro compito è accompagnarli con sicurezza e responsabilità”. Lo ha detto il presidente dell’ Aci (Automobile Club d’Italia) Geronimo La Russa intervenendo alla conferenza stampa ‘Estate sicura 2026’, organizzata a Roma da Anas. “ Aci è presente sulle strade e sui canali digitali – prosegue La Russa – con uomini, tecnologia e informazione per aiutare chi parte a farlo in modo intelligente, rispettando le regole, evitando distrazioni, controllando l’auto prima di partire e facendo soste per i lunghi tragitti”. Il 75% degli italiani, 3 su 4, sceglie l’auto per... 🔗 Leggi su Lapresse.it
The More He Lost Money, The Stronger His Empire Became
Notizie e thread social correlati
Aci Castello, limite di 20 km/h sulla trazzera San Nicolò–San Mauro-Ficarazzi per motivi di sicurezzaDa oggi, sulla trazzera San Nicolò-San Mauro-Ficarazzi, nel tratto di circa 400 metri tra l’intersezione con via, è stato imposto un limite di...
Estate: il 90% degli italiani vuole partire, ma punta alla sicurezzaDurante l’estate, circa il 90% degli italiani ha intenzione di partire, scegliendo principalmente destinazioni che garantiscano standard elevati di...
Argomenti più discussi: Italia-Francia, il primo National Match Rally parla azzurro; I premi dei piccoli comuni ai giovani agricoltori; Perché Roma Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa per il quinto anno consecutivo; Traffico Weekend 10, 11 e 12 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.
ACI BONACCORSI SI PREPARA A 60 GIORNI DI EVENTI: AL VIA L’ESTATE BONACCORSESE 2026 Sessanta giorni di appuntamenti, ogni sera un evento diverso: Aci Bonaccorsi si appresta a vivere un’estate ricca di spettacoli, cultura, musica e momenti di facebook
Carabinieri salvano un 46enne che stava per buttarsi giù dalla scogliera: Tragedia sfiorata ad Aci Castello, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di salvare un 46enne residente a Misterbianco, sul punto di… dlvr.it/TTTnD5 #Cronaca #cron x.com