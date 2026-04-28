Aci Castello limite di 20 km h sulla trazzera San Nicolò–San Mauro-Ficarazzi per motivi di sicurezza

Da oggi, sulla trazzera San Nicolò-San Mauro-Ficarazzi, nel tratto di circa 400 metri tra l’intersezione con via, è stato imposto un limite di velocità di 20 kmh. La misura, valida a partire da subito e senza una data di fine, è stata adottata per tutelare la sicurezza di chi percorre quella strada. La decisione è stata presa per ridurre i rischi e migliorare le condizioni di transito nella zona.

Con decorrenza immediata e a tempo indeterminato, per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli utenti della strada, è stato istituito il limite massimo di velocità di 20 kmh sulla trazzera San Nicolò-San Mauro-Ficarazzi, nel tratto di circa 400 metri compreso tra l’intersezione con via.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate A San Mauro Pascoli un ciclo di incontri sulla sicurezza: "Primo presidio è il controllo sociale dei cittadini"“Il primo presidio di prevenzione per la sicurezza di un territorio è rappresentato dal controllo sociale svolto dai cittadini" Quattro incontri... San Mauro Pascoli in crescita. Luna e Nicolò i nomi più diffusiA San Mauro Pascoli nel 2025 è aumentato il numero della popolazione residente rispetto all’anno precedente: 12. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alla ricerca di lavoro in Sicilia? Le offerte del giorno di domenica 19 aprile; Piano regolatore del porto di Catania, Ciancio e Bonaccorsi (M5S): Servono approfondimenti. Castello di Aci Castello: storia, misteri e panorami di uno dei simboli della Sicilia orientale – la GUIDASorgendo su un promontorio di roccia lavica a picco sul mare, per accedere al Castello di Aci Castello si deve percorrere una scalinata in muratura. L’antico ponte levatoio in legno, oggi, non esiste ... newsicilia.it Vacanza a Taormina, Aci Castello e Aci Trezza dei MalavogliaL’immagine a corredo di questo diario di viaggio parla da sola e riesce ad esprimere tutta la bellezza di Taormina, una delle località di villeggiatura italiane internazionalmente note. Sospesa tra ... ilturista.info Individuato e arrestato in poche ore il presunto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana, vittima del raggiro del “finto carabiniere”. https://www.freepressonline.it/2026/04/27/aci-castello-truffa-del-finto-carabiniere-arrestato-un-61enne/ facebook