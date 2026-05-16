Durante l’estate, circa il 90% degli italiani ha intenzione di partire, scegliendo principalmente destinazioni che garantiscano standard elevati di sicurezza. Nel frattempo, si nota una tendenza a preferire mete del Nord America rispetto all’Asia, che sta perdendo terreno in questo segmento. Le tecnologie di intelligenza artificiale stanno influenzando le modalità di pianificazione dei viaggi, offrendo nuovi strumenti per organizzare le vacanze e valutare i rischi associati alle diverse destinazioni.

? Domande chiave Perché l'Asia sta perdendo terreno rispetto al Nord America?. Come cambierà la pianificazione dei viaggi con l'intelligenza artificiale?. Quali sono le mete che gli italiani preferiscono per sicurezza?. Perché molti viaggiatori decidono di aumentare il budget per le ferie?.? In Breve Il 70% degli italiani sceglie l'Italia come meta per le prossime estati.. L'uso dell'IA per pianificare viaggi raggiunge il 69% in India.. Il 30% dei viaggiatori europei indica la sicurezza come criterio principale.. Il 40% degli italiani valuta l'acquisto di una polizza assicurativa per l'estate.. Il 90% degli italiani ha intenzione di fare almeno una vacanza quest’anno, nonostante l’instabilità economica e le tensioni geopolitiche che stanno ridisegnando i flussi turistici globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate: il 90% degli italiani vuole partire, ma punta alla sicurezza

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