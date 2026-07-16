Esplosione a Torino Giovanni Zippo condannato a 27 anni | aveva appiccato il fuoco nella casa della ex uccidendo un inquilino

Un uomo è stato condannato a 27 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Torino per aver provocato un’esplosione in una palazzina di via Nizza il 30 giugno 2025. L’esplosione ha causato la morte di un uomo di 33 anni e il ferimento di altre persone. L’imputato era accusato di aver dato fuoco alla casa dell’ex compagna, causando l’incidente. La condanna segue il processo per l’incidente avvenuto nella zona centrale della città.

Giovanni Zippo è stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Torino per l’esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza, nella quale perse la vita il trentatreenne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. L’ex guardia giurata di 41 anni era imputato per «omicidio volontario», «disastro» e «lesioni personali». Le accuse. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti avevano chiesto una condanna a 25 anni di reclusione. Secondo l’accusa, Zippo aveva appiccato il fuoco, utilizzando della benzina, all’appartamento dove viveva la sua ex fidanzata. La difesa ha invece... 🔗 Leggi su Open.online

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Esplosione in VIA NIZZA, CONDANNATO a 27 anni Giovanni Zippo per la morte di Jacopo Peretti

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