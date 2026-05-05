Violenza sessuale sulla modella fotografo condannato a sette anni di reclusione

Un fotografo è stato condannato a sette anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale su una modella. La sentenza include anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte ha disposto un risarcimento da definire in sede civile. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario durato diversi mesi, al termine del quale sono state confermate le accuse mosse nei confronti dell’imputato.

Sette anni di reclusione e interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e un risarcimento da stabilire in sede civile. È la condanna inflitta a un cinese accusato di violenza sessuale nei confronti di una connazionale dopo una seduta fotografica alla quale la giovane aveva partecipato come.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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