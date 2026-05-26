Esplosione di via Nizza Giovanni Zippo parla in tribunale | Non ero più un uomo mi è venuta un' idea malsana

Alle 11 di oggi, nel tribunale di Torino, è iniziato l’interrogatorio di Giovanni Zippo riguardo all'esplosione di via Nizza. Durante l’udienza, Zippo ha dichiarato di non sentirsi più un uomo e di aver avuto un’idea malsana. La testimonianza si è svolta in un’aula affollata e durerà fino a fine mattinata. Nessun altro dettaglio sui procedimenti o sulle accuse è stato reso noto.

Al tribunale di Torino, è iniziato alle 11 di oggi, 26 maggio 2026, l’interrogatorio a Giovanni Zippo. L’uomo imputato per l’esplosione di via Nizza ha accettato di rispondere alle domande della sostituta procuratrice Chiara Canepa. Lo difende l’avvocato Basilio Foti. Rischia l’ergastolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Esplosione via Nizza, Giovanni Zippo chiede rito abbreviato

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