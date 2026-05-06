Si vantò di aver appiccato il fuoco a Capo Gallo nell' incendio del 2023 | piromane condannato a 10 anni

Un giovane di 29 anni è stato condannato a dieci anni di reclusione dal tribunale di Palermo, con l’accusa di aver causato un incendio boschivo nel 2023. Il tribunale ha riconosciuto che l’imputato si vantò di aver appiccato le fiamme a Capo Gallo. La condanna riguarda anche il disastro ambientale provocato dall’incendio, che ha interessato l’area naturale. La sentenza è stata emessa dopo una lunga camera di consiglio.

Dopo una lunga camera di consiglio, il tribunale di Palermo ha condannato a 10 anni per disastro ambientale e incendio boschivo Francesco Ficano, 29 anni. L'uomo, come si legge su Ansa.it, è accusato di aver appiccato dolosamente il rogo che, il 24 luglio 2023, distrusse circa 650 ettari di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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