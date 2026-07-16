Alle 18 si inaugura al Museo Archeologico la mostra ‘Esperienze artistiche in movimento’ degli studenti dell’Ipsia ‘Ostilio Ricci’. L’esposizione presenta lavori su abbigliamento e calzature realizzati dai ragazzi, che hanno partecipato a un progetto formativo. La mostra resterà aperta fino a una data da definire, offrendo una panoramica delle competenze acquisite nel settore moda e design. L’evento è aperto al pubblico, senza necessità di prenotazione.

Si intitola ‘Esperienze artistiche in movimento’ la mostra curata dall’Ipsia ‘Ostilio Ricci’, che viene inaugurata oggi (alle ore 18) al Museo Archeologico di via Paccarone. E che, fino al 6 settembre, consentirà ai visitatori di conoscere e apprezzare il lavoro e l’attenta attività svolta dalle sezioni di Moda e Fashion Marketing dell’istituto professionale. Patrocinata dal Comune, con partner istituzionale Fermo Musei e partner tecnico Dami srl, la mostra rappresenta la risultanza concreta del corso Made in Italy e propone una nuova missione per il territorio del Fermano. Attraverso infatti l’illustrazione di un percorso che restituisce le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Esperienze in Movimento’. La mostra dei ragazzi dell’Ipsia su abbigliamento e calzature

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