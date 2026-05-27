Enaip ecco ' Loop' | tutto pronto per la tradizionale sfilata di moda dei ragazzi del corso dell' abbigliamento

Gli studenti del corso di abbigliamento di Enaip si preparano a presentare la sfilata di moda chiamata 'Loop'. L'evento si svolgerà con la partecipazione di giovani che hanno realizzato le proprie creazioni. La sfilata rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo, con le creazioni degli studenti che saranno esposte pubblicamente. L'appuntamento si svolgerà in un luogo dedicato, con la possibilità per il pubblico di assistere alla presentazione delle collezioni.

Sintonizzate le radio, alzate il volume e caricate il vostro: la macchina del tempo è pronta a partire. L’appuntamento con lo show di fine anno formativo dei corsi Iefp (Istruzione e Formazione Professionale) delle sedi di Cesena di Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets è fissato per venerdì 29. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terni, tutto pronto per la sfilata dei carri della 130° edizione del Cantamaggio IL PROGRAMMAA Terni si avvicina la 130ª edizione del Cantamaggio, un evento che coinvolge la città con la tradizionale sfilata dei carri.

La sfilata più brat & glam che ci sia: ecco 5 curiosità moda del nuovo video di Charli XCXIl nuovo video di Charli XCX presenta una sfilata con elementi glamour e provocatori, con cinque curiosità di moda.