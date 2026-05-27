Fiera a Riva Trigoso con banchi di abbigliamento artigianato calzature e oggettistica

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si svolge la Fiera di Riva Trigoso, con bancarelle di abbigliamento, calzature, borse, cashmere, biancheria e oggettistica artigianale. Il mercato si tiene nel centro del borgo e propone una vasta selezione di prodotti locali. Numerosi espositori allestiscono le proprie bancarelle lungo le vie principali, offrendo articoli di vario tipo. La giornata è dedicata allo shopping e all’artigianato della zona.