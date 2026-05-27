Fiera a Riva Trigoso con banchi di abbigliamento artigianato calzature e oggettistica

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio si svolge la Fiera di Riva Trigoso, con bancarelle di abbigliamento, calzature, borse, cashmere, biancheria e oggettistica artigianale. Il mercato si tiene nel centro del borgo e propone una vasta selezione di prodotti locali. Numerosi espositori allestiscono le proprie bancarelle lungo le vie principali, offrendo articoli di vario tipo. La giornata è dedicata allo shopping e all’artigianato della zona.

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Domenica 31 maggio appuntamento con la Fiera di Riva Trigoso: il borgo ospita una giornata dedicata allo shopping e all’artigianato locale, con bancarelle di abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria e prodotti artigianali. Un appuntamento all’aria aperta ideale per scoprire creazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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