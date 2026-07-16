Dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze proposto da Fratelli d’Italia, i membri del partito si scambiano sguardi sospetti e sorrisi forzati. In Transatlantico, alcuni calcolano i numeri sulla mancanza di una maggioranza stabile, mentre altri cercano di mantenere un’aria di calma. La discussione si concentra sulle conseguenze di questo risultato e sulla possibilità di proseguire con il percorso legislativo previsto.

Sguardi sospetti, sorrisi stentati e calcolatrice alla mano. Dopo la bocciatura dell’ emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia, ai meloniani in Transatlantico non resta che fare i conti con i fatti. Nonostante l’intesa di massima raggiunta sulla legge elettorale, nell’oscurità del voto segreto tra le fila di Lega e Forza Italia (ma nel gruppo potrebbe esserci pure qualche meloniano o meloniana), una trentina di parlamentari – 20 o al massimo 25, ha insistito il ministro Luca Ciriani – ha votato contro. I deputati vannacciani, che si sono filmati al momento del voto per fugare ogni dubbio, hanno invece votato a favore. La... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Esiste ancora una maggioranza dopo il ko del governo sulla legge elettorale?

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Riforme costituzionali: dopo le bicamerali, le leggi del governo serve una costituente

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