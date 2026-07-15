Qual è il vero senso del ko del governo sulla legge elettorale

La maggioranza ha subito una battuta d’arresto in Aula sulla legge elettorale, con il voto segreto che ha impedito l’approvazione del provvedimento. La questione è stata discussa in modo approfondito, ma non si è riusciti a superare l’ostacolo del voto segreto. La situazione è stata valutata come una battuta d’arresto e non come una crisi di governo, evidenziando la difficoltà di ottenere un consenso unanime sulla materia. La discussione si è concentrata sulla modalità di voto e sulla sua influenza sul processo legislativo.

Il voto segreto, questo sconosciuto. La battuta d’arresto della maggioranza sulla legge elettorale è meno di una crisi di governo ma più di un semplice incidente d’Aula. E fa, o dovrebbe far, riflettere Giorgia Meloni sul metodo con il quale non solo intende governare nei prossimi mesi, ma soprattutto intende dare la scalata al Quirinale per sé o per un suo fedelissimo. A caccia dei franchi tiratori. Riavvolgendo il film, in pillole: Meloni in campagna elettorale promette che rimetterà le preferenze, poi al momento di scrivere la riforma elettorale se ne dimentica, perché alla fine le liste bloccate fanno gola ai leader che possono scegliersi i ‘propri’ parlamentari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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