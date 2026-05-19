Giovanni Malagò ha sottolineato l'importanza di investire nelle infrastrutture sportive per il calcio italiano, considerandole fondamentali per lo sviluppo del settore. Ha anche affermato che si sta lavorando sulla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale, senza però fornire dettagli o nomi. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di migliorare le strutture e di definire con chiarezza le future figure di riferimento per la squadra nazionale.

Giovanni Malagò rilancia il tema delle infrastrutture sportive come nodo centrale per il futuro del calcio italiano e, allo stesso tempo, mantiene il massimo riserbo sul prossimo commissario tecnico della Nazionale. Intervenendo al Roma REgeneration Forum, l’ex numero uno del CONI ha tracciato una linea precisa sulle priorità del sistema calcio, indicando negli investimenti sugli impianti la vera sfida dei prossimi anni. “ Investire sui nuovi impianti deve essere la frontiera, perché una fabbrica funziona se c’è una struttura, un impianto, se ci sono gli investimenti, le immobilizzazioni e tutti gli aspetti di supporto a quello che è il prodotto “, ha spiegato Malagò (fonte: ANSA), sottolineando come la competitività del movimento passi inevitabilmente dalla modernizzazione delle strutture. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Malagò: “Il calcio italiano deve ripartire da infrastrutture adeguate e sul prossimo CT…”

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