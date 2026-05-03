Nella giornata di oggi, anche la partita tra Bologna e Cagliari si è conclusa con il risultato di 0-0, portando a tre le gare della Serie A che terminano senza reti in questa stagione. Dopo le sfide di ieri tra Como e Napoli e tra Atalanta e Genoa, questa nuova sfida conferma il record di partite senza gol e con pochi marcatori registrati finora nel campionato italiano.

Continua il record della Serie A degli 0-0 e dei pochi gol fatti. Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa di ieri, anche Bologna-Cagliari termina a reti inviolate. Gli unici gol segnati finora nella 35esima giornata di campionato sono stati i due dell’Udinese contro il Torino e il 2-1 di venerdì del Lecce contro il Pisa. Il bilancio finora è dunque di 5 reti segnate in 5 partite, media dunque di un gol a partita, già era la peggiore da vent’anni. Record negativo di gol in Serie A, anche dopo Bologna-Cagliari. La Serie A 202526 ha realizzato 830 gol in 345 partite. Per chiudere sopra quota 1.000 servirebbe una media di 4,72 reti a partita nelle ultime di campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È il calcio italiano o siamo semplici scarsi? Anche Bologna-Cagliari termina 0-0

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