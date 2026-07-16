Esame del sangue per l’Alzheimer con p-tau217 molto alta il rischio sintomi sale al 78% in 10 anni | lo studio su JAMA
Uno studio pubblicato su JAMA ha rilevato che livelli elevati di p-tau217 nel sangue sono associati a un aumento del rischio di sviluppare sintomi di Alzheimer nel corso di dieci anni. In particolare, una concentrazione molto alta di questa proteina corrisponde a un rischio del 78%. I ricercatori hanno analizzato i dati di esami del sangue per valutare la probabilità di declino cognitivo.
Uno studio pubblicato su JAMA mostra in che misura i livelli nel sangue di proteina p-tau217 possono indicare in anticipo il rischio di sviluppare i sintomi di declino cognitivo associati all’Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alzheimer: come scoprirlo 15 ANNI PRIMA dei sintomi (e cosa fare per prevenirlo)
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