Alzheimer test diagnostici basati sull' esame del sangue al Buccheri La Ferla

Il laboratorio analisi dell’ospedale Buccheri La Ferla ha avviato nuovi test diagnostici per l’Alzheimer, basati su analisi del sangue. La procedura mira a migliorare la precisione nella diagnosi e a supportare la medicina personalizzata. I test sono stati sviluppati sotto la direzione di Ignazio Brusca e sono destinati a rafforzare le attività diagnostiche dell’istituto. La novità si inserisce in un percorso di innovazione nel campo delle diagnosi cliniche.

Il laboratorio analisi dell’ospedale Buccheri La Ferla, diretto da Ignazio Brusca, ha introdotto nuovi test di elevato valore clinico, pensati per rafforzare l’attività diagnostica e di medicina personalizzata a favore dei pazienti. Tra le principali novità, è ora disponibile il dosaggio della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Creatine & Alzheimers Disease: A Physician Reviews the Data

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