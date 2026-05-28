Lo scrolling notturno tra i ragazzi è un problema lo studio su Jama | Quasi un'ora di smartphone a notte

Uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics rivela che gli adolescenti trascorrono in media circa 50 minuti ogni notte usando lo smartphone, riducendo le ore di sonno necessarie per il loro sviluppo. Durante questa fase, il sonno è essenziale per il benessere cognitivo ed emotivo, ma il tempo dedicato allo scrolling notturno compromette questa esigenza. La ricerca evidenzia come l'uso del telefono prima di dormire sia una pratica diffusa tra i giovani.

Durante l'adolescenza il sonno è fondamentale per il corretto sviluppo cognitivo ed emotivo, eppure secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Pediatrics i ragazzi trascorrono in media 50 minuti a notte davanti allo smartphone, sacrificando il numero di ore di sonno minimo di cui avrebbero bisogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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