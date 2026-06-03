Un uomo di 47 anni, fino a quel momento convinto che le crociere fossero inutili e che il mal di mare fosse insormontabile, ha deciso di provarle comunque. A bordo, ha incontrato la persona con cui ora vive, vendendo la casa e trasferendosi su una nave da crociera. Prima di allora, evitava le rotte marittime anche per brevi tragitti in traghetto, temendo le sue reazioni fisiche.

Fino all’età di 47 anni l’idea di rimanere confinato su una nave per una settimana gli appariva come un’idea terribile, complice una forte tendenza al mal di mare che si manifestava anche durante brevi tragitti in traghetto. Oggi, a 54 anni, non ha più una residenza sulla terraferma, si è sposato in navigazione e trascorre la sua intera esistenza a bordo dei grandi colossi dei mari. È la drastica e affascinante inversione di rotta di Jeff Knapp, imprenditore cresciuto in ristrettezze economiche e diventato oggi un nomade degli oceani, che ha deciso di raccontare la sua insolita quotidianità sulle pagine del quotidiano britannico Guardian. L’esperimento del 2019 e la scoperta di una nuova stabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Soffrivo il mal di mare e pensavo che le crociere fossero stupide, poi ho deciso di provare. A bordo ho trovato l’amore, così ho venduto casa e ora viviamo insieme sulle navi da crociera”: la storia di Jeff Knapp

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