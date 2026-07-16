Erling Haaland è stato avvistato a Taormina con la fidanzata Isabel, indossando una spilla a forma di rana. La coppia si è fermata in un negozio di moda, dove Haaland ha scelto alcuni capi. La presenza del calciatore, noto per la sua carriera nel Manchester City, ha attirato l’attenzione dei passanti. La visita è durata poche ore, prima di lasciare la località siciliana. Nessun altro dettaglio sulle eventuali attività svolte durante il soggiorno.

Archiviato un Mondiale 2026 da protagonista assoluto, eliminazione dolorosa ai quarti contro l’Inghilterra a parte, Erling Haaland si è concesso quello che i suoi fan hanno già ribattezzato il “cambio di maglia” più glamour della sua estate: da bomber della Norvegia a front row d’eccezione per la sfilata di Alta Sartoria di Dolce & Gabbana, andata in scena martedì 14 luglio al Teatro Antico di Taormina. L’evento si concluderà oggi 16 luglio. L’atterraggio di Haaland a Catania, alla vigilia dell’evento, ha scatenato il delirio: le strette vie che portano al Teatro Antico si sono riempite di folla solo per intravederlo passare, e persino l’ambasciata italiana in Norvegia ha voluto dedicargli un messaggio di benvenuto sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Erling Haaland travolge Taormina con la fidanzata Isabel e una spilla forma di rana: il bomber del Manchester City stella (a sorpresa) della moda di Dolce & Gabbana

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