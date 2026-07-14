Haaland, attaccante del Manchester City, è in Sicilia dopo l’eliminazione ai Mondiali con la sua nazionale. La sua visita coincide con un evento di Dolce & Gabbana e con le vacanze sull’isola. Il giocatore ha deciso di prendersi una pausa dopo le polemiche legate alla partita contro l’Inghilterra. La sua presenza nella regione è stata segnalata tra le località turistiche e le iniziative di moda.

Il norvegese reduce dall’eliminazione ai Mondiali con la sua nazionale fra le polemiche per la partita con l’Inghilterra per staccare la spina ha scelto le bellezze siciliane. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

© Palermo.repubblica.it - Haaland in Sicilia, il bomber del ManCity fra l’evento di Dolce & Gabbana e le vacanze sull’isola

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