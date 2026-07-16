Una life coach, affetta da una malattia autoimmune, ha dichiarato di aver trascorso trent’anni con dolore cronico e ora aiuta i manager ad affrontare le sfide quotidiane. Tra le tecniche insegnate, c’è la pratica della gratitudine, da esercitare con disciplina, come in un diario. Ha raccontato di un episodio in cui una collega si chinò senza parlare, per allacciarle le scarpe, gesto che ha ricordato come esempio di attenzione e cura.

Uno dei concetti che Erica trasmette ai manager è la gratitudine, da esercitare con rigore e una certa precisione, come in un diario. Come capitò a lei con quella collega che senza dir nulla, una mattina, si era chinata ad allacciarle le scarpe. Troppo forte il dolore alle dita, così Erica era partita da casa con le scarpe slacciate. Un giorno in cui sperimentare due decisioni: apprezzare la gratitudine, e rinnovare da zero la scarpiera.Che insegnamento si potrà mai trarre dal dolore fisico, cronico, persistente, da un dolore destinato a non passare mai? Erica Parolin, vicentina, consulente aziendale, life e business coach, ha dovuto impararlo giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Erica Parolin, la life coach con malattia auto immune che insegna ai manager a essere felici: «Dopo 30 anni di dolore cronico aiuto gli altri ad affrontare le sfide»

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