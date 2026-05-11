Fibromialgia il dolore cronico che colpisce soprattutto le donne Cause e rimedi

La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore muscolare diffuso, accompagnato da stanchezza, problemi di sonno e difficoltà di concentrazione. Colpisce principalmente le donne e si manifesta con sintomi che influenzano vari aspetti della vita quotidiana. Le cause della malattia non sono ancora completamente comprese, e al momento non esistono cure definitive. I trattamenti disponibili tendono a focalizzarsi sulla gestione dei sintomi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dolori muscolari diffusi ai quali si affiancano sintomi come stanchezza e affaticamento, disturbi del sonno e della memoria e difficoltà di concentrazione. Sono questi i segni distintivi della fibromialgia, una malattia cronica che in Italia colpisce il 2-3% delle persone, circa 1,5 milioni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fibromialgia - Dor Constante, Fadiga e Sono Reparador Explicados! Notizie correlate Fibromialgia, il dolore cronico che colpisce soprattutto le donneArezzo, 11 maggio 2026 – Dolori muscolari diffusi ai quali si affiancano sintomi come stanchezza e affaticamento, disturbi del sonno e della memoria... Il cervello maschile invecchia più veloce, ma l’Alzheimer colpisce soprattutto le donneCon l’avanzare dell’età, un cervello maschile sano perde più volume e in più aree cerebrali rispetto a un cervello femminile sano. Argomenti più discussi: Coesione sociale, conferenza finale di 'Armonia in Movimento' sul dolore cronico allo Spazio Michelangelo Pira; COLORE CRONICO DA FIBROMIALGIA: UNA CONDIZINE DIFFICILE DA CAPIRE; Fibromialgia, un dolore da non crederci: esperti a confronto sull'approccio transdisciplinare; Velletri, a S. Maria dell’Orto un pomeriggio per la Fibromialgia. Il mio dolore cronico mi ha sconfitto reddit Fibromialgia, il dolore cronico che colpisce soprattutto le donneLa fibromialgia è una malattia cronica caratterizzata da dolori muscolari diffusi e altri sintomi come stanchezza e affaticamento, disturbi del sonno e della memoria. maremmanews.it