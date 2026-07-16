Eredità a fondazioni all’estero | perché il caso Valentino apre una riflessione

Il caso dell’eredità di Valentino, con la diffusione del contenuto del suo testamento, ha riacceso il dibattito sulle successioni e sulle fondazioni benefiche all’estero. La vicenda evidenzia come alcune grandi personalità lascino patrimoni a enti situati fuori dal paese di origine. La questione riguarda anche le implicazioni legali e fiscali di queste scelte, oltre alle modalità di gestione e trasparenza delle fondazioni coinvolte.

di Marco Ubezio* Il caso dell’ eredità Valentino, con la notizia dei giorni scorsi del contenuto del suo testamento, riporta alla ribalta il delicato tema delle successioni e delle fondazioni benefiche. La successione di un cittadino italiano è regolata dalla legge italiana che richiama la legge nazionale del defunto al momento della morte. Dal 17 agosto 2015 viene applicato anche il Regolamento UE 650 del 2012, secondo il quale la legge applicabile è quella dello Stato di residenza abituale del defunto. In ogni caso, se il de cuius era cittadino e residente in Italia, la successione è disciplinata integralmente dalla legge italiana, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia una fondazione estera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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