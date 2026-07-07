Un testamento di uno stilista famoso ha stabilito che l’eredità personale venga affidata a una fondazione con sede a Vaduz, nel Liechtenstein. La fondazione dovrà vendere alcuni dei beni dell’artista per rispettare le disposizioni testamentarie. La decisione riguarda beni specifici indicati nel documento, e la vendita sarà gestita dall’ente secondo le modalità previste. Nessun altro dettaglio sulle proprietà o sui beni coinvolti è stato divulgato.

Sarà l’ente basato nella capitale Vaduz a dover vendere alcuni dei beni dello stilista, per dare seguito ai legati disposti nel testamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Testamento Valentino, l’eredità personale passa a una Fondazione del Liechtenstein

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MELONI E VALENTINO: LEREDITÀ PROIBITA – PERCHÉ IL SISTEMA HA PAURA ORA

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