Valentino ha deciso di lasciare il suo patrimonio a una fondazione con sede in Liechtenstein, senza nominare eredi diretti. La scelta è stata annunciata dopo la sua morte, chiudendo uno dei principali dubbi sul futuro del suo patrimonio. La fondazione si occuperà di gestire e custodire i beni, garantendo la continuità nel tempo. Nessun dettaglio è stato fornito sulla somma o sui beni coinvolti.

Nessun erede diretto: Valentino ha scelto una fondazione con sede in Liechtenstein per custodire il suo patrimonio e garantirne la gestione nel tempo Si scioglie uno dei principali interrogativi rimasti aperti dopo la morte di Valentino Garavani. Il celebre stilista, scomparso il 19 gennaio scorso all’età di 93 anni, ha scelto di affidare l’intero patrimonio a una fondazione con sede a Vaduz, nel Liechtenstein. È quanto emerge dalla ricostruzione pubblicata dalCorriere della Sera, secondo cui l’unica erede testamentaria è laValentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation, ente costituito nel Principato e distinto dall’omonima fondazione filantropica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentino, l’eredità va a una fondazione in Liechtenstein: il futuro del suo patrimonio

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