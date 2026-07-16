A Ercolano, il circolo locale del Pd è stato commissariato dopo un video che mostrava una festa di celebrazione dopo le elezioni comunali, con la partecipazione del segretario cittadino e di un pregiudicato noto. La vicenda ha suscitato polemiche, portando alla decisione di intervento da parte del partito. La festa si è svolta poche settimane dopo la vittoria elettorale del centrosinistra nel comune.

Bufera politica a Ercolano, dove il centrosinistra ha vinto da poche settimane le elezioni comunali. Un video, che mostrava una festa dopo quella vittoria cui erano presenti il segretario cittadino del Pd ma anche un noto pregiudicato, ha provocato polemiche culminate ieri sera nella decisione di commissariare la sezione locale del partito. «Principio cardine del nostro impegno politico è il contrasto alla criminalità organizzata e la lotta per la legalità in tutti i territori», hanno spiegato in una dichiarazione congiunta il segretario dem della Campania, Piero De Luca, e quello provinciale Francesco Dinacci: «Le immagini e le frasi che sono circolate in queste ore su Ercolano sono incompatibili con i valori fondanti della nostra comunità democratica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ercolano, segretario fa festa con il ras della droga: il Pd commissaria il circolo

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