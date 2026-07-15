Ercolano un video mette nei guai il Pd | il segretario fa festa con il ras della droga
Un video mostra il segretario del Pd mentre festeggia con un ex narcos, in un locale di una famiglia legata alla camorra. L’ex narcotrafficante, in passato latitante, appare insieme al segretario durante i festeggiamenti per la vittoria alle elezioni comunali. La registrazione è finita sui social, generando polemiche e ripercussioni politiche. La scena ha suscitato reazioni negative tra gli esponenti del partito e l’opinione pubblica.
Il segretario del Pd che festeggia la vittoria del suo partito alle elezioni comunali assieme ad un ex narcos (in precedenza anche latitante) nel locale di una famiglia legata alla camorra. E poi quella frase inquietante, racchiusa in un video di 30 secondi: «Pagherò la mia scommessa», rivolta dal politico all’ex galeotto ritenuto vicino al clan. Succede a Ercolano, la città “modello” anti-racket dove a meno di due mesi dal voto la nuova amministrazione comunale si ritrova al centro di uno scandalo con intrecci pericolosi tra politica e camorra. Il protagonista della vicenda è Antonio Cozzolino, per tutti Antonello, decano della politica locale già assessore, vicesindaco e più volte indagato (ma mai condannato) per ipotesi di reato legate alla sua attività politica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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