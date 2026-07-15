Ercolano un video mette nei guai il Pd | il segretario fa festa con il ras della droga

Notizia in breve

Un video mostra il segretario del Pd mentre festeggia con un ex narcos, in un locale di una famiglia legata alla camorra. L’ex narcotrafficante, in passato latitante, appare insieme al segretario durante i festeggiamenti per la vittoria alle elezioni comunali. La registrazione è finita sui social, generando polemiche e ripercussioni politiche. La scena ha suscitato reazioni negative tra gli esponenti del partito e l’opinione pubblica.