Ercolano esponenti Pd alla festa elettorale con uomo vicino al clan

La sindaca di Ercolano ha commentato un video diffuso recentemente che mostra un uomo vicino a un clan mentre partecipa a una festa elettorale del Partito Democratico. La prima cittadina ha dichiarato di aver preso visione delle immagini e delle parole pronunciate, sottolineando la necessità di fare chiarezza sulla vicenda. La diffusione del video ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti da parte di alcuni esponenti politici locali.

“Ho preso visione del video diffuso in queste ore da NapoliToday. Le immagini e, soprattutto, le parole pronunciate mi hanno profondamente colpita e impongono la massima chiarezza” A parlare è Antonietta Garzia, sindaca di Ercolano, che commenta l’inchiesta di NapoliToday. Nel servizio, che contiene anche un video, si mostra la presenza di un consigliere Pd eletto ad Ercolano, Marco Cozzolino, e del segretario locale dei Dem, Antonello Cozzolino, che festeggiano il risultato elettorale insieme, tra gli altri, a un pregiudicato. Si tratta di Natale Suarino, che ha scontato otto anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e in passato è stato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Ascione-Papale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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