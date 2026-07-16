La Federazione Italiana Sport Equestri ha annunciato i componenti della squadra di salto ostacoli per i Mondiali 2026, che si svolgeranno ad Aquisgrana dal 17 al 23 agosto. La competizione assegnerà i primi pass olimpici per Parigi 2024. La selezione comprende diversi atleti e cavalli italiani, con la composizione ufficiale comunicata nei giorni scorsi. La gara rappresenta un momento chiave per le qualificazioni olimpiche e si svolgerà in Germania su un campo di gara internazionale.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la composizione del team azzurro di salto ostacoli in occasione dei Campionati Mondiali 2026, che si terranno ad Aquisgrana (in Germania) da lunedì 17 a domenica 23 agosto. La manifestazione, oltre ad assegnare titoli e medaglie iridate, metterà in palio anche i primi pass olimpici verso Los Angeles 2028. Le migliori sette squadre (escludendo gli Stati Uniti, Paese ospitante) otterranno infatti la qualificazione diretta per le Olimpiadi, e l’Italia sogna di centrare l’obiettivo al primo tentativo utile. Su indicazione del selezionatore tecnico sono stati convocati i seguenti cinque binomi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Equitazione, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di salto ostacoli: si assegnano i primi pass olimpici

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I MIEI 26 CONVOCATI DELL'ITALIA SE VENIAMO RIPESCATI AL MONDIALE 2026

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