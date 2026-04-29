La Federazione Italiana Sport Equestri ha annunciato i primi nomi dei convocati per il concorso di equitazione in programma a Roma dal 27 al 31 maggio, in occasione del Piazza di Siena 2026. Tra i selezionati ci sono gli atleti Bucci e Camilli, insieme a De Luca, in vista dell’evento che si svolgerà nel CSIO5* di Roma. La comunicazione ufficiale riguarda la fase preparatoria della manifestazione.

Le selezioni riguardano 17 dei 26 binomi che saranno complessivamente al via poi per le varie gare in agenda, fra cui la Coppa delle Nazioni del 29 maggio e il Gran Premio del 31 maggio. A proposito della Coppa delle Nazioni, lunedì 11 maggio verrà resa nota la line up dell’Italia per la competizione, in occasione della presentazione dell’appuntamento in quel di Villa Borghese. Le scelte del selezionatore federale Stefano Cesaretto trovano riscontro in nomi già molto importanti: da Piergiorgio Bucci, straordinario nel fine settimana di Città del Messico fra Global Champions League e Global Champions Tour (doppia vittoria, sia a squadre con i...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione, i primi convocati dell’Italia per il Piazza di Siena 2026: ci sono Bucci e Camilli, con loro anche De Luca

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