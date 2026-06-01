Il team italiano di salto ostacoli torna tra le grandi al Piazza di Siena. La prova ha confermato la crescita della nazionale, con risultati positivi e prestazioni di rilievo. Gli atleti italiani hanno ottenuto piazzamenti importanti, segnando un passo avanti rispetto alle recenti partecipazioni. La competizione ha visto il miglioramento delle performance e l’affermazione di un livello competitivo più elevato. Nessuna informazione su eventuali vincitori o punteggi specifici.

Doveva essere un Piazza di Siena di “certificazione” per il salto ostacoli italiano nella sua risalita fra le grandi della disciplina e cosi è stato. Il gruppo squadra azzurro non ha sbagliato l’appuntamento di casa, sui campi di gara di Villa Borghese: quello più atteso e voluto. Dalla finale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ottenuta da quell’Emanuele Camilli che ha rotto un digiuno che durava da vent’anni a Cinque Cerchi e ha dato una scossa incredibile al comparto, le cose sono cambiate e parecchio: ora quella delusione degli Europei 2023 organizzati a Milano, nei quali non è arrivata la qualifica olimpica, è stata ufficialmente messa alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Equitazione: Italia, stai tornando fra le grandi del salto ostacoli. Segnali positivissimi dal Piazza di Siena

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