Eni riqualifica il parco Enrico Mattei Il centro sportivo creato negli anni ’50 | Così rilanceremo lo sport in città

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Eni 9 milioni di euro per riqualificare il comparto "terra" del parco Enrico Mattei, il centro sportivo di Metanopoli voluto dall’omonimo e storico presidente dell’Ente nazionale idrocarburi. Il colosso dell’energia rilancia e consolida il suo rapporto con San Donato attraverso un accordo di sponsorizzazione, che a breve verrà sottoscritto con il Comune. Un primo passaggio è già stato compiuto: la documentazione contrattuale relativa alla proposta tecnico-finanziaria avanzata da Eni è stata approvata dalla Giunta del sindaco Francesco Squeri. L’intesa prevede un impegno economico, da parte dell’azienda, di 9 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione diretta del restyling delle strutture sportive di via Caviaga, ad eccezione delle piscine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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