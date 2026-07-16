Da Eni 9 milioni di euro per riqualificare il comparto "terra" del parco Enrico Mattei, il centro sportivo di Metanopoli voluto dall’omonimo e storico presidente dell’Ente nazionale idrocarburi. Il colosso dell’energia rilancia e consolida il suo rapporto con San Donato attraverso un accordo di sponsorizzazione, che a breve verrà sottoscritto con il Comune. Un primo passaggio è già stato compiuto: la documentazione contrattuale relativa alla proposta tecnico-finanziaria avanzata da Eni è stata approvata dalla Giunta del sindaco Francesco Squeri. L’intesa prevede un impegno economico, da parte dell’azienda, di 9 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione diretta del restyling delle strutture sportive di via Caviaga, ad eccezione delle piscine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eni riqualifica il parco Enrico Mattei. Il centro sportivo creato negli anni ’50: "Così rilanceremo lo sport in città"

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