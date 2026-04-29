120 anni fa nasceva Enrico Mattei il visionario che cambiò l’industria italiana e non solo

Il 29 aprile ricorrono 120 anni dalla nascita di Enrico Mattei, figura centrale nel panorama industriale italiano del XX secolo. La sua storia è legata a trasformazioni importanti nel settore energetico e industriale, che hanno segnato il percorso economico del paese. Mattei è ricordato per il suo ruolo nel settore del petrolio e per aver guidato importanti cambiamenti nell’assetto energetico nazionale.

Roma, 29 aprile 2026 – A 120 anni dalla nascita, Enrico Mattei resta una delle figure più influenti e controverse del Novecento italiano. Dalla costruzione dell’Eni alla politica energetica indipendente, fino ai misteri legati alla sua morte, la sua storia continua a intrecciare industria, geopolitica e mito. Dalla Resistenza alla rivoluzione energetica. Nato il 29 aprile 1906 ad Acqualagna, Enrico Mattei costruisce il proprio percorso partendo da origini modeste. Dopo l’esperienza imprenditoriale e l’impegno nella Resistenza, nel dopoguerra gli viene affidato un compito preciso: liquidare l’Agip. Mattei sceglie invece di rilanciarla, trasformandola nel nucleo di quella che diventerà Eni, fondata nel 1953.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 120 anni fa nasceva Enrico Mattei, il visionario che cambiò l’industria italiana (e non solo) Notizie correlate Cento anni fa nasceva Ingvar Kamprad, il visionario fondatore di Ikea dalla storia controversaRoma, 30 marzo 2026 – A cento anni dalla nascita di Ingvar Kamprad, il fondatore di IKEA resta una delle figure più influenti del Novecento... Il grammelot, il Nobel, la politica: 100 anni fa nasceva Dario Fo, il giullare che diede dignità agli oppressiIl 24 marzo 1926 nasceva a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Luigi Angelo Fo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il 29 aprile a Rieti serata per celebrare Enrico Mattei a 120 anni dalla nascita; Una settimana dedicata a Mattei, conoscere l’uomo che vedeva il futuro. 120 anni fa nasceva Enrico Mattei, il visionario che cambiò l’industria italiana (e non solo)Dall’Eni alla sfida alle ‘Sette sorelle’, fino agli intrighi internazionali: la storia di un protagonista fuori dagli schemi ... quotidiano.net Enrico Mattei, 120 anni dalla nascita: storia ed eredità del fondatore di EniClasse 1906, marchigiano di Acqualagna (Pesaro Urbino), Enrico Mattei è stato uno dei protagonisti del boom economico italiano del secondo dopoguerra. Ecco perché l'industriale fondatore dell' Ente ... tg24.sky.it Meloni e l’esempio di Enrico Mattei: “Un grande italiano, ispira la nostra azione. Fu tra gli artefici del miracolo economico”- - facebook.com facebook Nel giorno della nascita di Enrico Mattei, ricordiamo un uomo che seppe guardare oltre il presente: energia, indipendenza nazionale, lavoro e visione mediterranea. La sua eredità resta attuale: un’Italia protagonista, capace di costruire cooperazione e svilupp x.com