120 anni fa nasceva Enrico Mattei il visionario che cambiò l’industria italiana e non solo
Il 29 aprile ricorrono 120 anni dalla nascita di Enrico Mattei, figura centrale nel panorama industriale italiano del XX secolo. La sua storia è legata a trasformazioni importanti nel settore energetico e industriale, che hanno segnato il percorso economico del paese. Mattei è ricordato per il suo ruolo nel settore del petrolio e per aver guidato importanti cambiamenti nell’assetto energetico nazionale.
Roma, 29 aprile 2026 – A 120 anni dalla nascita, Enrico Mattei resta una delle figure più influenti e controverse del Novecento italiano. Dalla costruzione dell’Eni alla politica energetica indipendente, fino ai misteri legati alla sua morte, la sua storia continua a intrecciare industria, geopolitica e mito. Dalla Resistenza alla rivoluzione energetica. Nato il 29 aprile 1906 ad Acqualagna, Enrico Mattei costruisce il proprio percorso partendo da origini modeste. Dopo l’esperienza imprenditoriale e l’impegno nella Resistenza, nel dopoguerra gli viene affidato un compito preciso: liquidare l’Agip. Mattei sceglie invece di rilanciarla, trasformandola nel nucleo di quella che diventerà Eni, fondata nel 1953.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Cento anni fa nasceva Ingvar Kamprad, il visionario fondatore di Ikea dalla storia controversaRoma, 30 marzo 2026 – A cento anni dalla nascita di Ingvar Kamprad, il fondatore di IKEA resta una delle figure più influenti del Novecento...
Il grammelot, il Nobel, la politica: 100 anni fa nasceva Dario Fo, il giullare che diede dignità agli oppressiIl 24 marzo 1926 nasceva a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Luigi Angelo Fo.
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Il 29 aprile a Rieti serata per celebrare Enrico Mattei a 120 anni dalla nascita; Una settimana dedicata a Mattei, conoscere l’uomo che vedeva il futuro.
120 anni fa nasceva Enrico Mattei, il visionario che cambiò l’industria italiana (e non solo)Dall’Eni alla sfida alle ‘Sette sorelle’, fino agli intrighi internazionali: la storia di un protagonista fuori dagli schemi ... quotidiano.net
Enrico Mattei, 120 anni dalla nascita: storia ed eredità del fondatore di EniClasse 1906, marchigiano di Acqualagna (Pesaro Urbino), Enrico Mattei è stato uno dei protagonisti del boom economico italiano del secondo dopoguerra. Ecco perché l'industriale fondatore dell' Ente ... tg24.sky.it
Meloni e l’esempio di Enrico Mattei: “Un grande italiano, ispira la nostra azione. Fu tra gli artefici del miracolo economico”- - facebook.com facebook
Nel giorno della nascita di Enrico Mattei, ricordiamo un uomo che seppe guardare oltre il presente: energia, indipendenza nazionale, lavoro e visione mediterranea. La sua eredità resta attuale: un’Italia protagonista, capace di costruire cooperazione e svilupp x.com